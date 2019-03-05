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فيديوجراف: الصين تكشف عن أول مذيعة آلية في العالم‎

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:54 ص
أول مذيعة آلية
أول مذيعة آلية
إمام رمضان
قدمت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أول مذيعة روبوت للأخبار، وهي تقرأ خبر وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي.

ونقلت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن المذيعة الروبوتية الجديدة، شين شياو مينج، تشبه الإنسان وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية، حيث تحظى بتقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وظهرت مينج بشعر قصير وهي ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطين في مقطع إخباري للقناة مدته دقيقة واحدة.

وجاءت مينج بعد تطوير شينخوا بالتعاون مع شركة سوجو لأول مذيعة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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