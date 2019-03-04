عمرو عبد الحميد: نواصل كشف كتب المتطرفين داخل قصور الثقافة .. فيديو

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن برنامج "رأي عام" يواصل كشف كتب المتطرفين داخل قصور الثقافة من أجل دق جرس الإنذار ضد التطرف.



أضاف في برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "مراسل البرنامج وجد أمس الأحد في قصر ثقافة الغنايم بأسيوط، كتب لسيد قطب ومحمد قطب، وبعض منظري الإرهاب الأوائل، وأن وجود تلك الكتب في القصور كارثة كبرى على الدولة".



تابع أن "الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، أبلغنا أنه حول المسؤولين للتحقيق، وإقالة مدير قصر ثقافة الغنايم، ولكن زملائي في البرنامج عملوا بحث ووجدوا مجلد فقة السنة لسيد سابق الذي يعد من الرعيل الأول للإخوان في مكتبة إسنا، وأيضًا في قصور ثقافة أخرى وجدوا كتب لسيد قطب وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب"، مشيرًا إلى أن "البرنامج لديه رسالة أسمى من الجري وراء السبق الإعلامي، ووضعنا كل المعلومات بين يدي رئيس قصور الثقافة الدكتور أحمد عواض".