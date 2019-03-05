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اقتصاد

الحكومة ترفع إنفاقها على رواتب الوظائف الدائمة لـ38.9 مليار جنيه في 6 أشهر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:42 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد يحيي
رفعت الحكومة من مصروفاتها من الأجور الموجهة للوظائف الدائمة إلي 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 31.9 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 7 مليارات جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية انه تم رفع مخصصات مصروفات الوظائف المؤقتة لـ2.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 1.92 مليارا بنفس المدة من السنة المالية السابقة.

ووصلت مصروفات البدلات النوعية الممنوحة للموظفين لنحو 43.1 مليار جنيه مقابل 36.613 مليارا بنفس الفترة من العام السابق.

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