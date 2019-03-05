مصر تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي.. توجيه الشكر لعبد العال على جهوده المخلصة.. رئيس وزراء الأردن: نعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة مع مصر

اتحاد البرلمان العربي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

عبد العال يؤكد دعم مصر في التوجه الإصلاحي للأردن





اختتمت الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".





وصدر في ختام المؤتمر بيان ختامي، اتفق فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة. كذلك، اتفقوا على حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية.





كذلك، اعتمد المؤتمر القرارات الصادرة عن اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة، وفي نهاية المؤتمر، قام الدكتور علي عبدالعال بإعلان انتقال رئاسة الاتحاد إلى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وألقى بهذه المناسبة كلمة ختامية، أكد فيها على أنه تولى رئاسة الاتحاد في فترة صعبة مليئة بالتحديات التي تواجه الأمة العربية، ولكن بفضل تغليب المصلحة العامة وتجاوز بعض المصالح الضيقة، استطاع البرلمانيون العرب تنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا في إطار الاتحاد. وتمنى الدكتور عبدالعال كل النجاح والتوفيق للرئاسة الأردنية للاتحاد، كذلك، وجه المجتمعون برقية شكر للدكتور علي عبد العال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد.





من جانبه أكد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز على العلاقات القوية بين مصر والأردن،، وحرص جلالة الملك الأردني على تعزيز تلك العلاقات، وأن توجيهاته للحكومة الأردنية واضحة وحاسمة في هذا الشأن. مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدولتين، من خلال العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة لكلا الجانبين.





جاء ذلك فى لقائه بالدكتور علي عبد العال، على هامش مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطور الإيجابي الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.





وقدم الدكتور عبدالعال التهنئة لرئيس وزراء الأردن على نجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيف المملكة، مضيفًا أن المؤتمر شهد حضور عدد غير مسبوق من رؤساء البرلمانات العربية، وهو ما يؤكد مكانة المملكة الأردنية لدى أشقائها العرب.





وأكد د. علي عبد عبدالعال على دعم مصر الكامل للمملكة الأردنية بما فى ذلك التوجه الإصلاحي للحكومة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص مصر على دورية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وأهمية عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة بالقاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، وكذلك على أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين لحل كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية بالأردن.





وعلى المستوى الإقليمي، أكد الدكتور عبدالعال على ضرورة الترابط والتضامن بين مصر والأردن بشأن الملف الفلسطينى، بما فى ذلك الثوابت المتعلقة بالتمسك بحل الدولتين كموقف راسخ، وإطار حاكم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





كما تناولت المباحثات عددًا آخر من القضايا الإقليمية، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المتميز بين القاهرة وعمان على كافة المستويات فى ظل الظروف والتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.





والتقى د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، حيث قدم له الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهود المخلصة التي بسببها خرج مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في أفضل شكل، وأضاف أن اكتمال الصف العربي على المستوى البرلماني في هذا المؤتمر، يؤكد أن العالم العربي يحتاج إلى ما يجمع بينه، وأنه ليس هناك أكثر من القضية الفلسطينية التي تجمع كلمة الأشقاء العرب، والتي كانت الموضوع الرئيسي للمؤتمر.





وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أكد الدكتور عبدالعال أن ما يجمع بين مصر والأردن ليس مجرد تنسيق في المواقف وإنما تطابق في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يواجهان التحديات المشتركة ذاتها. وأضاف في حديثه أنه اتفق مع رئيس وزراء الأردن على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.





من جانبه، قدم المهندس عاطف الطراونة الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة تولية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، والتي جاءت في فترة عصيبة مرت بها الأمة العربية، وأضاف أن العالم العربي بحاجة في هذا الوقت إلى ما يجمع بينه ويلم شمله.





وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور عبدالعال الدعوة إلى المهندس عاطف الطراونة لزيارة مصر على رأس وفد برلماني في الوقت الذي يراه مناسبًا، لاستكمال المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.



