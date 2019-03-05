في مؤتمرها التاسع.. الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان تدشن بروتوكولات لتدريب وتأهيل أطباء جراحات الأذن.. والدلة تتكفل بـ1500 عملية زراعة قوقعة سنويا

المصرية لطب السمع تنظم عددًا من القوافل الطبية للأماكن النائية والفقيرة وتدعمها بأكفأ الأطباء والأجهزة

المصرية تدعم التعاون المشترك مع الجامعات والجمعيات ووزارة الصحة لتدريب وتأهيل أطباء السمع والاتزان

فقدان السمع يكبد الاقتصاد العالمي 750 مليار دولار سنويا.. ومصر تبذل جهودًا للسيطرة على المرض

الدكتور طارق الدسوقي: 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع.. وهذه الحالات تحتاج لعمليات زراعة القوقعة

سها مكي: بهذه الطريقة يؤثر تأخر اكتشاف ضعف السمع على الشخص

خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال

وزير صحة سابق: الدولة تتكفل بـ 1500 عملية زراعة قوقعة سنويا

أكد الدكتور طارق غنوم، أستاذ طب السمع والاتزان رئيس الجمعية المصرية لطب السمع، تنظيم العديد من القوافل الطبية للأماكن النائية والفقيرة، موضحًا أن الجمعية تدعم القوافل بأكفأ الأطباء والأجهزة.وأفاد "غنوم"، في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، بأن الجمعية المصرية تدعم تعاونا مشتركا مع الجامعات والجمعيات ووزارة الصحة لتدريب وتأهيل أطباء السمع والاتزان، وكذلك لتوفير أحدث الوسائل الطبية والتقنيات الفنية اللازمة لمستحقي زراعة القوقعة.وبحسب تصريحات الدكتور طارق الدسوقي، أستاذ طب السمع والاتزان بكلية الطب جامعة القاهرة، فإن جمعية طب السمع والاتزان المصرية، نظمت عددًا من القوافل الطبية للأماكن النائية والفقيرة والحدودية وإمدادها بأكفأ الأطباء والأجهزة والمعينات السمعية.وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة على هامش الاحتفالية، أن هناك طفرات هائلة في الأجهزة المعينة للسمع مثل السماعات الخارجية والداخلية والمزروعة واللاصقة، بتقنيات تضمن نقاء ووضوح الصوت حتى في الأجواء الصاخبة، وتقوم الجمعية بدورات تدريب مستمر للأطباء على كيفية برمجتها لتلائم كل مريض.وأوضح أن النسب العالمية في الإصابة بضعف السمع تصل من ١ إلى ٣ في الألف عالميا، إلا أن نسبة ضعاف السمع في مصر تصل إلى ٨ في الألف، ما يجعل مصر الأعلى في نسب الإصابة، حيث إن زيادة نسب الإصابة بضعف السمع في مصر إلى عدة أسباب منها:١- زواج الأقارب.٢- سوء استخدام المضادات الحيوية.٣- عدم إجراء المسح السمعي بعد الولادة.وتابع "الدسوقي" أن المشكلة في الإعاقة السمعية تكمن في أنها غير ظاهرة، وهو ما يجعل الكثير من الأمهات تغفل عن الإعاقة إلى أن يدخل الطفل الدراسة أو يبدأ في التحدث، فتكتشف الأم أنه لا يتجاوب معها، ولا يسمع حديثها سواد كان بشكل واضح، أو نسبة السمع تكون ضعيفة، إلا أن هناك خطوات اتخذتها وزارة الصحة بالفعل في ضم المسح السمعي في الاختبارات البدائية، والتي تجري لأطفال بعد ولادتهم مباشرة.من جانبها، كشفت سها مكي، الأمين العام لمؤتمر "الأذن والحياة"، عن توقيع تعاون مع الجمعية المصرية لزراعة القوقعة، لنقل كل ما هو جديد لخدمة برنامج زراعة القوقعة في مصر، مؤكدة تنظيم الجمعية للعديد من القوافل الطبية لتفيد الأماكن النائية عن الخدمة الطبية.وأوضحت "مكي" أن السمع يبدأ دوره من يوم الولادة، حيث يلعب عاملا كبيرا في تنمية مهارات الطفل، واللغة تبنى عن طريق السمع، حيث إن الطفل عند عمر السنة ونصف السنة يكون بالفعل خزن الذاكرة السمعية التي سوف يستخدمها في الحديث، والتأخر في اكتشاف فقدان حاسة السمع في سن متأخرة لدى الأطفال، يمكن أن يشكل عائقا كبيرا على الطبيب والأم، في تعليمه جميع الأساسيات التي فقدها من ولادته.وقالت إن التأخر في اكتشاف ضعف السمع يجعل جميع الحواس كالنظر تحتل مكانة أكبر داخل المخ، وهو ما يجعل رجوع حاسة السمع بنفس الكفاءة غير محتمل، حيث يحتاج المريض إلى عوامل مساعدة أخرى، مثل: السماعات الخارجية، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين تركوا لفترات طويلة دون علاجهم فيمكن أن تدخل العمليات الجراحية٬ مثل عمليات زراعة القوقعة، والسماعات الداخلية بجانب التأهيل النفسي، واللفظي للطفلان تجعلهم يتمكنوا في التعايش بين الأطفال بشكل يقارب الطبيعي.وتعمل الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان على توفير تبرعات بالأجهزة المعينة للسمع لغير القادرين، وكذلك خدمة برمجة ومتابعة زراعة القوقعة، وأفادت بأن هناك تدريبا مستمرا للأطباء وكذلك نشر التوعية الطبية السليمة للحفاظ على السمع والتعاون مع الجهات المعتمدة لدعم ضعاف السمع.وقال البروفيسور ريتشارد أورجانزا، الرئيس الأسبق للجمعية الأمريكية للسمعيات٫ إن أطباء السمع في مصر أصبحوا على مستوى عال من الخبرة، ولديهم القدرة على تشخيص الأطفال ذوي مشاكل السم٫ بمجرد ولادتهم مباشرة، وأن تقدم الأجهزة الحديثة تساهم أيضًا بشكل كبير في الكشف المبكر عن مشاكل السمع عند الأطفال، مثل: اختبارات المخ، واختبارات الانبعاثات الصوتية، وهي اختبارات تساهم في تحديد المشكلة دون الالتفات إلى الأعراض.وأضاف أنه عادة ما يفقد الأطفال السمع بسبب عدة عوامل منها عوامل بيولوجية ووراثية، إلا أن الطب الحديث أصبح له علاج لجميع الحالات، وحتى منهم الحالات المتأخرة، حيث يعتمد علاج ضعف السمع بشكل كبير على مدى فقدان السمع عند الشخص ودرجته، وهو ما يحدده الطبيب عند عرض الحالة عليه، بالإضافة إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى أن ترتدي السماعات الخارجية في علاج ضعف السمع، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عملية زراعة القوقعة، هي عملية أصبحت نسب نجاحها أعلى بكثير مما سبق.وأقيمت احتفالية للتوعية السمعية، تحت رعاية الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان يوم الجمعة، حيث تمت إضاءة أهرامات مصر الخالدة لتنوه بأهمية الحدث والهدف النبيل لدعم ضعاف السمع ومنع حدوث الإعاقة وإعادة تأهيلهم.يأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية التاسع الأذن والحياة برئاسة الدكتورة سها مكي، والذي يتبنى نشر أحدث الوسائل الطبية والتقنيات في إعادة تأهيل فاقدي السمع ليعودوا لنعمة السمع والتعليم والتواصل والإنتاج لخير مصر.وقالت رئيس المؤتمر الدكتورة سها مكي إن فقدان السمع يكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة فهو يكلف طبقا لمنظمة الصحة العالمية ما يعادل 750 مليار دولار سنويا ومكافحته تؤدي إلى الاستثمار الرشيد وتخفيض التكاليف وإقامة مجتمع متكامل.وبحسب "مكي"، يمكن تشخيص فقدان السمع في وقت مبكر من خلال فحص حديثي الولادة والأطفال في سن الدراسة وفحص البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة ومن ثم تقديم وسائل تقويم السمع بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل.وأضافت: "لا بد من تشخيص فقدان السمع في وقت مبكر من التشخيص والعلاج أو إعادة تأهيل للعودة إلى الحياة الطبيعية، وكذلك يجب توفير الحماية من الأصوات العالية سواء كان في العمل أو في البيت، خاصة أن الشباب في الوقت الحاضر قد يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة والعالية لفترات طويلة وبوضع السماعات فلا بد من توعيتهم بضرورة تقليل فترة الاستماع إلى الأصوات العالية، وذلك بإعطاء آذانهم راحة على الأقل كل ساعة حتى يستعيد الجهاز السمعي توازنه، بالإضافة إلى وضع نوع من السماعات الذي يقوم بمنع وصول الضوضاء الخارجية للأذن مما يساعد على الاستماع للصوت في أقل مستوى ممكن بدون إعاقته من الضوضاء المحيطة".وأكدت رئيس المؤتمر أن الأصوات العالية والضوضاء قد تسبب التلف للخلايا الحسية الدقيقة في الأذن نتيجة لتعرضها للموجات الاهتزازية العنيفة ما يؤدي إلى قلة قدرة السمع وفقدانه تدريجيا حتى يصل إلى الفقدان الكامل مع الوقت، لذلك فإن الصحة المهنية في محيط العمل تعنى بهذا الأمر وتستطيع تحديد المستويات المسموحة من الضوضاء للعاملين في أماكن تعرضهم للأصوات العالية.ونظرا لتكاليف فقدان السمع، فيجب على الدولة أن تخصص موارد مناسبة لتشخيص وعلاج فقدان السمع ودمج رعاية الأذن والسمع في النظم الصحية وتنفيذ برامج معنية بالتشخيص المبكر والعلاج وزيادة الوعي بين قطاعات المجتمع.وقال الدكتور سامح فريد، وزير الصحة السابق، إن أمراض السمع يمكن أن تؤدي إلى إعاقات في التواصل، وهو ما يجعلها تشكل عبئا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، لذا يجب أن يساهم جميع أفراد الشعب بقوة في المشكلة وحلها، وذلك عبر المساهمات المالية، لتوفير الدعم المطلوب والتمويل المطلوب لعمل حملات دعائية، للتوعية تجاه الكشف المبكر وإجراء المسح السمعي عند الولادة للأطفال.فيما أكد فريد أن وزارة الصحة مؤخرا، تقوم بعمل المسح السمعي ضمن التأمين الصحي للرضع، لأن هذه الحملة تجد رواجا كبيرا إذا اهتم الإعلام بها، مثل كثير من الحملات التي نجحت في الفترة السابقة كحملة الكشف عن فيروس سي، وكانت الدولة تمول قديما عمليات زراعة القوقعة لتصل إلى 12 حالة سنويا، إلا أن اليوم تقوم الحكومة بالتكفل بأكثر من 1500 حالة زراعة القوقعة، إضافة إلى أن صرف السماعات الداخلية لضعف السمع أصبحت تصرفا في التأمين الصحي، وذلك على عكس ما كان يحدث مسبقا.وشدد على أهمية الاهتمام المسح السمعي المبكر للأطفال، لأن الأطفال الذين يصلون إلى سن المدرسة، يعانون من ضعف السمع ويحتاجون إلى معين سمعي، وهو ما يجعله لا يشعر بالتفاعل داخل الفصل الدراسي بسبب إعاقته.