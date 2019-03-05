قيادي بمستقبل وطن: المهارات التكنولوجية مقياس سوق العمل وليس الشهادات الورقية

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى فى حزب مستقبل وطن، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم فى مصر بشقيها " الأساسى والجامعى " ، مضيفا أن الحكومة بدأت فى توزيع التابلت على طلاب التعليم الأساسى لتغير طريقة الحفظ والتلقين التى كان يعتمد عليها النظام التعليمى فى الماضى والتركيز فى الفترة المقبلة على التفاعل والابتكار .





وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة تعمل كذلك على تطوير التعليم الجامعى وذلك من خلال إنشاء كليات حديثة تقوم على المتغيرات التكنولوجية الحديثة التى تحيط بالعالم فى الأونة الأخيرة، ومن بين هذه الكليات كلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة كفر الشيخ كنواة لعدد أخر من هذه النوعية فى مختلف الجامعات .





وأوضح الهوارى أن المهارات التكنولوجية والرقمية للطلاب أصبحت هى المقياس الحقيقى لسوق العمل فى مختلف دول العالم وليس الشهادات الورقية وحدها ، مضيفا أنه على الشباب أن يدرك ذلك ويسعى لتسليح نفسه بهذه المهارات خلال الفترة المقبلة .



وأوضح الهوارى أن المتغيرات التكنولجية سريعة جدا حولنا وعلى الدولة أن تسارع فى مجاراة هذه المتغيرات حتى لا نتخلف عنها كثيرا ، مشددا على أن القطاع الحكومى فى حاجة ماسة لذلك النوع لتحسين مستوى الخدمات التى يقدمها للمواطنين.