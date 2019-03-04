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سوزان نجم الدين: الدراما السورية لم تعد متواجدة بقوة بعد رحيل كوادر فنية

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:09 م
لفنانة سوزان نجم
لفنانة سوزان نجم الدين
حسام الحارتي
قالت الفنانة سوزان نجم الدين، أن الدراما السورية لم تعد متواجدة، بعد رحيل بعض الكوادر الفنية السورية .

وأشارت خلال لقائها ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one"، إلى تشرد الكثير من العائلات السورية بعد تعرض الدولة للعمليات الإرهابية معلقة :" الأخوة السوريين انتشر بينهم القتل والبشاعة بسبب الخوف والعمليات الإرهابية ".

وتابعت: هناك بعض الفنانين خانوا الوطن والشعب السوري عارفهم كويس جدا".

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