التنمر الإلكتروني.. ندوة بمركز إعلام المنيا

الإهانة والتحقير والمضايقات بالإضافة إلي التهميش والعزلة والإقصاء فضلًا عن التهديد والإبتزاز والخداع وصولًا إلي انتحال الشخصية والتشهير وإفشاء الخصوصية .. كل هذا يعد طرقًا للتنمر الإلكتروني.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة تحت عنوان "التنمر الإلكتروني" والذي استهدف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية وبعض مشرفي الأنشطة بها؛ وحاضر فيه الدكتورة إيمان ذكي الشريف - الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنيا.





لقاءً استعرض للطلبة ومشرفي الأنشطة والعاملين بالعملية التعليمية ظاهرة التنمر الإلكتروني بكل جوانبها؛ فقد تناولت "الشريف" في محاضرتها تعريف التنمر العادي والفارق بينه وبين التنمر الإلكتروني وكيف يتأثر مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ببعض السلوكيات السلبية والانتقادات الحادة التي قد يتعرضوا لها من الآخرين عبر السوشيال ميديا وكيف يتم مواجهة ذلك والتغلب عليه؛ مستخدمة في ذلك مواد فيلمية ووسائل مساعدة لسهولة إيصال المعلومات للحضور.





وتناولت "الشريف" بالشرح أنواع التنمر ونقاط القوة التي يستند عليها المتنمر والتحديات التي تواجه ضحية التنمر الإلكتروني.





وأكدت "الشريف" علي أن اللايكات وإعادة الشير وتأييد الأراء السلبية تجاه شخص معين واللامبالاة كلها تعد من مظاهر مساندة التنمر الإلكتروني والتي يجب الإنتباه لها حتي لا نساعد الشخص المتنمر في تحقيق ما يصبو إليه.



