ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التنمر الإلكتروني.. ندوة بمركز إعلام المنيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
ايمن رياض
الإهانة والتحقير والمضايقات بالإضافة إلي التهميش والعزلة والإقصاء فضلًا عن التهديد والإبتزاز والخداع وصولًا إلي انتحال الشخصية والتشهير وإفشاء الخصوصية .. كل هذا يعد طرقًا للتنمر الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة تحت عنوان "التنمر الإلكتروني" والذي استهدف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية وبعض مشرفي الأنشطة بها؛ وحاضر فيه الدكتورة إيمان ذكي الشريف - الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنيا.

لقاءً استعرض للطلبة ومشرفي الأنشطة والعاملين بالعملية التعليمية ظاهرة التنمر الإلكتروني بكل جوانبها؛ فقد تناولت "الشريف" في محاضرتها تعريف التنمر العادي والفارق بينه وبين التنمر الإلكتروني وكيف يتأثر مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ببعض السلوكيات السلبية والانتقادات الحادة التي قد يتعرضوا لها من الآخرين عبر السوشيال ميديا وكيف يتم مواجهة ذلك والتغلب عليه؛ مستخدمة في ذلك مواد فيلمية ووسائل مساعدة لسهولة إيصال المعلومات للحضور.

وتناولت "الشريف" بالشرح أنواع التنمر ونقاط القوة التي يستند عليها المتنمر والتحديات التي تواجه ضحية التنمر الإلكتروني.

وأكدت "الشريف" علي أن اللايكات وإعادة الشير وتأييد الأراء السلبية تجاه شخص معين واللامبالاة كلها تعد من مظاهر مساندة التنمر الإلكتروني والتي يجب الإنتباه لها حتي لا نساعد الشخص المتنمر في تحقيق ما يصبو إليه.

وفي سياق متصل عرضت رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنيا بعض النصائح والتوصيات لمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي كي يتسنى لهم حماية حساباتهم الشخصية بشكل جيد منها "تفعيل خاصية قفل الشاشة وعمل باسوورد قوي يكون مزيج من حروف وأرقام ورموز ويفضل عمل كلمة سر مختلفة لكل حساب بالإضافة إلي عدم الدخول علي روابط مجهولة فضلًا عن التأكد من هوية الأشخاص الذين يتم التواصل معهم واحترام الغير وتقبل وأخيرًا عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي فرد.
التنمر الإلكتروني.. ندوة بمركز إعلام المنيا
التنمر الإلكتروني.. ندوة بمركز إعلام المنيا
التنمر الإلكتروني.. ندوة بمركز إعلام المنيا

ترشيحاتنا

درجات الحرارة في مصر وبعض العواصم العربية

شاهد.. لحظة تكون إعصار كارثي في أمريكا

مجدي عبد الغني يتغزل في فوز الأهلي على بتروجيت: بالأربعة يا حبيبي بالأربعة

شعبة السيارات تفجر مفاجأة عن موديلات 2020.. فيديو

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق.. فيديو

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

عامر حسين يرد على سيد عبد الحفيظ بخصوص تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي اليوم..صور

إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟