ألسن عين شمس تنظم يوما للترجمة

ينظم قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس يوم الترجمة تحت عنوان "صناعة الترجمة.. اليوم وغدا"، تحت رعاية د.منى فؤاد عميد الكلية.



وقالت د.فدوي كمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، إن الكلية تستضيف خلال فعاليات اليوم عددا من المتحدثين على رأسهم د. محمد على إبراهيم المراجع الرئيس لشهادة الأيزو فى الترجمة ومدير فرع الشرق الأوسط من معهد المعايير القياسية النمساوى، وسامح الشرقاوى أحد مراجعى شهادة الأيزو فى الترجمة ، ومنال أمين رئيس مجلس إدارة شركة أرابايز للترجمة ، ووفاء محيى عضو مجلس إدارة شركة سعودى سوفت للترجمة، ومحمد معتمد رئيس مجلس إدارة شركة ترانس تك للترجمة، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة مؤتمرات الكلية.



وأضافت كمال، في بيان للكلية، أن المتحدثين سيتناولون أهمية صناعة الترجمة فى الوقت الحاضر والمعايير القياسية لشهادة الأيزو فى الترجمة، كذلك سيتم تناول صناعة التوطين ومدى احتياج السوق للمتخصصين فيها إلى جانب أهم الطفرات التكنولوجية فى الترجمة بمساعدة الحاسوب والترجمة الآلية.