الحبيب الجفري يحذر من يلعنون الأرض والجماد لهذا السبب

قال الحبيب علي الجفري، إن هناك الكثير من الناس تجري على ألسنتهم اللعنات بدرجة كبيرة، ويرمون بها كل الخلق، فيلعنون غيرهم من البشر وكذلك لا يسلم الحيوان وحتى الجماد من لعناتهم.



وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن اللعن وحذر منه في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ««لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ».



وشدد على تجنب اللعن، فلا تلعن مخلوقًا لله ولو كان جمادًا، مشيرًا إلى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن لعن المسلم لأخيه، وكذلك كافة المخلوقات سواء إنسان أو حيوان وحتى الجماد.



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قيل يا رسول الله أدعُ على المشركين، فقال –صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَة»، وفيما جاء في صحيح البخاري، وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: «ما لَعن أحدٌ الأرضَ إلا قالتْ لعنَ اللهُ أعصانا لله».



