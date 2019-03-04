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محافظات

إبرام 9 عقود تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة بالإسكندرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:02 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أبرمت اليوم أول ٩ عقود لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ، مشيرا إلى أنه تم إبرام ٣ عقود لواضعي اليد ببرج العرب ، و٣ عقود بالعامرية ثان، و٣ عقود أخرى بالعجمي ، وذلك طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم أصحابها لتقنين أوضاعها للمحافظة ٤٢٦٤ طلبا موزعة على أحياء المحافظة العشرة ، مشيرا إلى أنه جار تحرير العقود تباعا للأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وتحديد أسعارها ، ولفت إلى أن أعمال التقنين تتم بمعرفة اللجان المختصة بعد إجراء المعاينات لتسعير الأرض والبت فيها وأخذ موافقات القوات المسلحة على إجراءات التقنين، ومراجعتها بمعرفة لجان المحافظة.

وتناشد محافظة الإسكندرية مقدمي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بسرعة التقدم للأحياء التابعة لها الأراضي ، للانتهاء من إجراءات التقنين وإبرام العقود ، وسداد نسبة ٢٥ ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم وتمهيدا لتسجيل الأراضي واستلامها.

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