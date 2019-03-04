طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 47

نظمت كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة 47 من طبيبات المستقبل من خريجات الكلية دفعة 2017، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



حضر الاحتفالية الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة لأطباء مصر ، إضافة إلى حضور كل من الدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هناء أبو رية، رئيس قسم النساء والتوليد بطب بنات الأزهر بالقاهرة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عزف السلام الوطني، تم تكريم طالبات الدفعة 47 والبالغ عددهم 220 طالبة كما تم تكريم ضيوف الحفل وسط سعادة بالغة من أسر وأهالي الخريجات من مختلف محافظات الجمهورية .