كلية الشريعة والقانون بطنطا في زيارة لإحدى دور الأيتام

زار وفد من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا دار الأيتام بمدينة طنطا.



ترأس الوفد الدكتور نزيه عبدالمقصود عميد الكلية ورافقه مدير الكلية وعدد من الهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، وقدم الوفد العديد من الهدايا للأطفال الأيتام، وشكر العاملين بالدار لرعايتهم هؤلاء الأيتام والوقوف بجانبه.



كانت هذه الزيارة في إطار رفع معنويات الأيتام وإدخال السعادة عليهم، وتخفيف أحزانهم من فقدهم لأبويهم .

