مواقيت الصلاة في مصر وبعض العواصم العربية اليوم

نشر مواقيت الصلاة في بعض المحافظات والعواصم العربية لليوم الثلاثاء المواافق 5 مارس 2019 :
القاهرة
الفجر 4:50 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:27
المغرب 5:57
العشاء 7:14
الإسكندرية
الفجر 4:55 ص
الظهر 12:12
العصر 3:31
المغرب 6:01 م
العشاء 7:19 م
الإسماعيلية
الفجر 4:46
الظهر 12:02 م
العصر 3:22 م
المغرب 52: 5 م
العشاء 7:10 م
شرم الشيخ
الفجر 4:39 ص
الظهر 11:54
العصر 3:15
المغرب 5:46 م
العشاء 7:01 م
أسوان
الفجر 4:45 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:06
العواصم العربية:
مكة
الفجر 5:21 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:54 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:56 م
المدينة المنورة
الفجر 5:23 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:56 م
الرياض
الفجر 4:55 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:27 م
المغرب 6:57 م
العشاء 7:27 م
عمان
الفجر 4:40
الظهر 11:48 م
العصر 3:06 م
المغرب 5:41
العشاء 6:57 م
أبو ظبى
الفجر 5:24 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:57 م
الرباط
الفجر 5:24 ص
الظهر 12:39 م
العصر 3:58 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:45م
الكويت
الفجر 4:51 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:22 م
القاهرة
الفجر 4:50 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:27
المغرب 5:57
العشاء 7:14
الإسكندرية
الفجر 4:55 ص
الظهر 12:12
العصر 3:31
المغرب 6:01 م
العشاء 7:19 م
الإسماعيلية
الفجر 4:46
الظهر 12:02 م
العصر 3:22 م
المغرب 52: 5 م
العشاء 7:10 م
شرم الشيخ
الفجر 4:39 ص
الظهر 11:54
العصر 3:15
المغرب 5:46 م
العشاء 7:01 م
أسوان
الفجر 4:45 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:06
العواصم العربية:
مكة
الفجر 5:21 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:54 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:56 م
المدينة المنورة
الفجر 5:23 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:56 م
الرياض
الفجر 4:55 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:27 م
المغرب 6:57 م
العشاء 7:27 م
عمان
الفجر 4:40
الظهر 11:48 م
العصر 3:06 م
المغرب 5:41
العشاء 6:57 م
أبو ظبى
الفجر 5:24 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:57 م
الرباط
الفجر 5:24 ص
الظهر 12:39 م
العصر 3:58 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:45م
الكويت
الفجر 4:51 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:22 م