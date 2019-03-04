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برلماني: لدينا خطة واضحة لتطوير منظومة السكك الحديدية

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:40 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنه لأول مرة منذ عام 50 يتم وضع خطة واضحة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناى سي بي سي، أن هناك خطة موضوعة منذ عام 2015، وكشف ان ما كان يتم فى الماضي "ترقيع".

وأشار إلى أن، أطوال السكك الحديدية 5200 كيلومتر ولم تزد مترًا واحدًا من عام 1950، وكشف أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وكشف أن هناك تطويرا فى المزلقانات بالأرياف وأوضح أنه "كلما قل التدخل البشري قلت الكوارث" وأكد أن مصر بها عدد كبير من المزلقانات العشوائية.

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