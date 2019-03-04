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الزراعة: لجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:39 م
صدى البلد
توك شو
علقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، على واقعة عقر كلاب شرسة لضابط الرحاب، قائلة: "قلبي معاه، والمواطن أهم من مليون حاجة تانية قد تضر بصحة المواطن المصري".

وتابعت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن هناك ما يقرب من 300 الف مواطن يتم عقرهم سنويًا، لافتة إلى أن الحديث عن إبادة الكلاب أمر خاطئ تمامًا، لأن هذا يمنع التنوع البيولوجي في مصر.

وأضافت أن دول العالم اتخذت خطوات لتنظيم حيازة الكلاب، ويجب الاستفادة في هذا الأمر، من خلال وضع آلية شديدة وصارمة لحائزي الكلاب، مشيرة إلى أن القانون يمنع حيازة الكلاب في الشارع دون وجود كمامة.

وأشارت إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت اليوم بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة، بعد انتشار ظاهرة عقر الكلاب للمواطنين.

من جانب اخر قال مصطفى بكر محامي الرائد عمرو رامي ضابط الرحاب، إنه يوجد قصور شديد في القانون المصري بشأن وقائع هجوم الكلاب على المواطنين.

واضاف أن القانون المصري لا يوجد فيه عقوبة على حيازة كلب بدون ترخيص، مشددا على ضرورة سن قانون لمنع حيازة كلب بدون ترخيص، لأن الكلب أصبح مثل السلاح.

وتابع: "لما كلب يعور شخص، ويهدد حياته، بياخد عقوبة حبس 24 ساعة وحتى 3 سنوات، ودي مش عقوبة رادعة"، لافتا إلى أن كلب واقعة الرحاب ممنوع حيازته دوليا بين المواطنين.

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