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محافظات

إدراج الوادي الجديد ضمن 3 مناطق مستهدفة لتنمية الصعيد

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:37 م
الوادى الجديد
الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافى لإقامة هيئة تنمية الصعيد إلى ثلاث مناطق جميعها تشمل الوادى الجديد.

وأوضح المحافظ أن القرار قسم المناطق إلى 3 مناطق، ذات الأولوية الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن المحافظة جاءت ضمن المناطق الثلاث حيث شملت مناطق الأولوية الأولى، محور القصير وسفاجا وصولا إلى الواحات الخارجة والداخلة غربا، ونص القرار على أن المناطق ذات الأولوية، الثانية تشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غربًا حتى واحة الفرافرة، وتضمنت مناطق الأولوية الثالثة، منطقة توشكى وشرق العوينات وامتدادها غربًا جنوب المحافظة.

وأعلن الزملوط أن محافظة الوادى الجديد صدر لصالحها 25 قرارا جمهوريا تنمويا يخص المحافظة، وذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية بوفد المحافظة، منذ عدة أسابيع ماضية، مشيرا إلى أن هذه القرارات يجري حاليا تنفيذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء والتي ستكون إضافة كبيرة للوادى الجديد.

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