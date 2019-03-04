سوزان نجم الدين: أنا ضد عمليات التجميل وبحب الناس تشوفني على الطبيعية

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها تعتبر الفنانة الوحيدة على مستوى الوطن العربي، التي قامت بتجسيد شخصية لا تتناسب مع عمرها.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one "، أنها ضد عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير في الوقت الحالي معلقة: "مش بلجأ لعمليات التجميل، وبحب الناس تشوفني علي الحقيقية ".



وتابعت: "بعض الأشخاص يحكمون على سوزان نجم الدين من الملابس التي أقوم بارتدائها ، ولكن أنا على اقتناع أن الإسلام من الداخل وليس من الخارج".

