تدريب 20 مشرفة بنوادي المرأة للتعريف بالشمول المالي في بني سويف

نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ووحده نوادي المرأه بإدارة تنظيم الاسرة لقاءا مع٢٠ مشرفة نادي بقرى مركزي ببا والفشن لتعريف الشمول المالي وأهدافه وأهميته للأفراد والمؤسسات والدولة .



وكذلك تعريف ببنك مصر بالخدمات المقدمة منه للمواطنين بحضور يوسف علام بخدمة عملاء بنك مصر وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير وعضو المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف .



صرحت بذلك نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف وأضافت يتم توزيع كروت مجانية مقدمة من البنك للرائدات وذلك للبدء لادراجهن ضمن النظام المصرفي .

