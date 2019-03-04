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فن

سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت النجمة العالمية سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية عن برومو فيلمها الجديد الذى يحمل اسم The Hummingbird Project أو "مشروع الطائر الطنان" الذى من المقرر ان يعرض منتصف شهر مارس الجارى.

وعلقت سلمى على الفيديو قائلة : "مقطع صغير من فيلمى "مشروع الطائر الطنان" الذى يعرض يوم 15 مارس، آمل أن تستمتعوا به".

فيلم "مشروع الطائر الطنان"، هو فيلم عرض للمرة الأولى فى مهرجان تورنتو السينمائى، وتدور أحداثه حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة إيفا توريس التى تؤدى دورها سلمى حايك فى صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو

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