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مرأة

احذر.. 3 عوامل خطيرة تزيد من إصابتك بالتهاب الأحبال الصوتية

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:48 م
التهاب الأحبال الصوتية
التهاب الأحبال الصوتية
آية التيجي
يعد التهاب الأحبال الصوتية هو التهاب في موضع الصوت الخاص بك والمعروفة باسم "الحنجرة"، والتي يمكن أن تصيبك بسبب الإفراط في إجهاد الأحبال الصوتية، أو حدوث تهيج أو عدوى ما في هذه المنطقة، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

وداخل الحنجرة تتواجد الحبال الصوتية، وهي عبارة عن اثنين من الحبال التي ترتبط بالأغشية المخاطية التي تغطي العضلات والغضاريف، وعادة ما تفتح الأحبال الصوتية وتغلق بسلاسة، وتشكل الأصوات من خلال حركتها والاهتزاز الذي ينتج عنه الأصوات المختلفة.

ولكن مع التهاب الحنجرة، تصبح الحبال الصوتية ملتهبة أو متهيجة، وهذا التورم يسبب تشوه للأصوات الناتجة عن الهواء الذي يمر فوقها، ونتيجة لذلك، يبدو صوت الأشخاص المصابين بالتهاب الأحبال الصوتية اجشا، في بعض حالات التهاب الحنجرة، يمكن أن يجعل صوتك يختفى تماما.

قد يكون التهاب الحنجرة قصير الأجل (حاد) أو طويل الأمد (مزمن)، وتحدث معظم حالات التهاب الحنجرة بسبب عدوى فيروسية مؤقتة، أو إجهاد صوتي وهي ليست خطيرة، فقد ينتج عنها بحة مستمرة يمكن في بعض الأحيان أن تشير إلى وجود حالة طبية أكثر خطورة.

وهناك عدة عوامل تزيد من الخطر التهاب الأحبال الصوتية، وتشمل ما يلي:

1- وجود عدوى في الجهاز التنفسي:
ويمكن أن يتسبب البرد أو التهاب القصبات أو التهاب الجيوب الأنفية، في الإصابة به.

2- التعرض للمواد المهيجة:
مثل دخان السجائر ، تناول الكحول المفرط ، أو المواد الكيميائية في مكان العمل

3- الإفراط في التعبير عن صوتك:
من خلال التحدث أكثر من اللازم ، والتحدث بصوت عالٍ ، والصراخ والغناء.

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