جورج وسوف لـ نجوى كرم: الصداقة بتدوم للأبد.. شو هالنجوى

شارك الفنان جورج وسوف صورة حديثة له عبر حسابه على انستجرام، جمعته مع الفنانة نجوى كرم، في اللقاء الذي جمع بينهما مؤخرًا، بعد فترة من عدم الظهور سويًا.



وأظهرت الصورة، مدى الحفاوة التي ميزت لقاء نجوى كرم وجورج وسوف، الذي علق على الصورة قائلًا: "لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد... #شو_هالنجوى".



يذكر أن أخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب "حال الجريح"، الذي تعاون فيه مع كل من: الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن عادل العراقي، والموزع الموسيقي طوني سابا، والكليب من إخراج المخرجة الشابة مايا عقيل.



