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تعليم

جامعة MSA ومؤسسة لبلدنا يستعدان لشهر رمضان المقبل

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
كريم عاطف
بدأت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA ومؤسسة لبلدنا للتطوير والتنمية المجتمعية استعداداتهم لشهر رمضان المبارك بتجهيز مائدة رمضانية كبيرة خلال الشهر الكريم.

وأضافت الجامعة انها تستعد الان لجمع المتطوعين من الطلاب والطالبات وتحديد مهام كل منهم مثل شهر رمضان المبارك الماضي للتعرف على المعنى الحقيقى للحياة والعطاء والمشاركة المجتمعية.

واكدت الجامعة ان مؤسسة لبلدنا للتطوير والتنمية المجتمعية - إحدى المؤسسات التابعة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ويعمل بها أكثر من 2000 متطوع من طلبة الجامعة ومدارس دار التربية.

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