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اقتصاد

المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية لـ3.204 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد يحيي
ارتفعت جملة ودائع عملاء البنوك من غير الحكومة لـ3.204 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 3.16 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له بفارق ومقارنة بـ 3.142 تريليونا في أكتوبر السابق له.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الودائع المذكورة بالعملة المحلية بلغت 2.453 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 2.41 تريليونا في الشهر السابق له ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وبلغ رصيد الودائع لقطاع الأعمال العام نحو 63.5 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 63.544 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 64.301 مليارا في أكتوبر 2018.

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