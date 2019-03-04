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فن

شاهد.. علامات المرض تظهر على جورج وسوف

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:51 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت المطربة نجوى كرم عن صورة حديثة للمطرب اللبنانى جورج وسوف حيث تظهر عليه علامات المرض وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلقت نجوى على الصورة قائلة: "أستاذ الكل جورج وسوف" وظهر جورج فى الصورة أكثر بدانة ويعانى من أزمة صحية فى زراعة الأيمن حيث فضل أن يبادلها التحية بيده اليسرى.

يذكر أن آخر أعمال المطرب جورج وسوف كانت أغنية بعنوان "حال الجريح" والتى لاقت إعجاب جمهوره.

شاهد.. علامات المرض تظهر على جورج وسوف

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