ياسمينا العلواني: الأهلي زي الدولار.. والدوري أهلاوي

أعربت المطربة الشابة ياسمينا العلواني عن فرحتها بعد الفوز الكبير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـ 4 أهداف نظيفة على فريق بتروجت بالمباراة التي انتهت مساء اليوم الاثنين في الدوري الممتاز.



ونشرت العلواني تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: "استمروا فالفوز بالدوري اهلاوي .. النادى الاهلى زى الدولار يقل بس ما يقعش"، في إشارة منها إلى اقتراب النادي الأهلي بشدة نحو المركز الأول بالدوري.



يذكر أن الأهلي رفع رصيده بالفوز على بتروجت إلى 51 نقطة، محتلًا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك متصدر الدوري.

