ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ياسمينا العلواني: الأهلي زي الدولار.. والدوري أهلاوي

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:14 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعربت المطربة الشابة ياسمينا العلواني عن فرحتها بعد الفوز الكبير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـ 4 أهداف نظيفة على فريق بتروجت بالمباراة التي انتهت مساء اليوم الاثنين في الدوري الممتاز.

ونشرت العلواني تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: "استمروا فالفوز بالدوري اهلاوي .. النادى الاهلى زى الدولار يقل بس ما يقعش"، في إشارة منها إلى اقتراب النادي الأهلي بشدة نحو المركز الأول بالدوري.

يذكر أن الأهلي رفع رصيده بالفوز على بتروجت إلى 51 نقطة، محتلًا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك متصدر الدوري.

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

مروان محسن يوجه رسالة لمنتقديه خلال احتفاله بهدفه في بتروجت

برلماني: يوجد 15 مليون كلب ضال والقانون لا يطبق

عمرو يوسف: تزوجت كندة علوش لهذا السبب.. فيديو

احذر.. فيسبوك يستخدم رقم تليفونك.. لهذه الأغراض

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاسارتي مدرب الأهلي

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

مروان محسن هداف النادي الأهلي في الدوري.. فيديو

أمين الفتوى يوضح عقوبة حرمان الأخ لأخواته من حقهن في ميراث أبيهن ..فيديو

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو
500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف
100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث
إخواني منشق: الجماعة تأثرت بكلام البنا أكثر من تأثرهم بالقرآن.. فيديو
إخواني منشق عن تعذيب عناصر الجماعة في السجون: أكذوبة تاريخية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟