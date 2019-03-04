ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:49 م
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط للأثاث، والتي ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها فى أفريقيا والشرق الأوسط، آخذًا فى الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائي دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولي الساحلي.

وأوضح "بهاء الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن المسئولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي تم تشييدها على مساحة 331 فدانا وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.

وأكمل: "رئيس مدينة دمياط للأثاث: "المدينة الجديدة حاضنة أعمال وليست بديلاّ عن الورش القديمة، لافتا إلى أنه سيتم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل".


ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لجنة مسابقات الجبلاية: أين العدل؟.. فيديو

تعليق ناري من تامر أمين على منع تداول العملات المدون عليها.. فيديو

الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي

عامر حسين يرد على سيد عبد الحفيظ بخصوص تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

علي جمعة يكشف تفاصيل بروتوكول هتلر مع الإخوان

زوجة عمرو دياب توجه رسالة غامضة لأبنائها

إخواني منشق: قطر وتركيا استأجرتا 7 شركات لـ ترويج الشائعات في مصر .. فيديو

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو

بطولة الأهلي الدبلوماسية.. كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة

أحمد موسى: أبو العينين لم يتدخل في عملي .. والوطنية ودعم مصر نهج صدى البلد.. فيديو

قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف
100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث
إخواني منشق: الجماعة تأثرت بكلام البنا أكثر من تأثرهم بالقرآن.. فيديو
إخواني منشق عن تعذيب عناصر الجماعة في السجون: أكذوبة تاريخية
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟