100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث

كشف المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط للأثاث، والتي ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها فى أفريقيا والشرق الأوسط، آخذًا فى الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائي دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولي الساحلي.



وأوضح "بهاء الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن المسئولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي تم تشييدها على مساحة 331 فدانا وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.



وأكمل: "رئيس مدينة دمياط للأثاث: "المدينة الجديدة حاضنة أعمال وليست بديلاّ عن الورش القديمة، لافتا إلى أنه سيتم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل".





