الأمم المتحدة تطالب تركيا بتعويض قس أمريكي عن احتجازه لمدة عامين

طالبت منظمة الأمم المتحدة، تركيا بدفع تعويضات للقس الأمريكي أندرو برونسون، لاعتقاله واحتجازه لديها لمدة عامين على أساس "جنسيته وديانته".



وبحسب موقع "وورلد نت دايلي" الأمريكي، فإنه تم إلقاء القبض على القس في تركيا بناء على ادعاءات لا أساس لها بأن برونسون له صلة بالإرهاب، لكن أطلق سراحه في أكتوبر الماضي بعد حملات أمريكية متعددة الجوانب والضغط على أنقرة للإفراج عن القس المحتجز لديها.



وطالب المركز الأمريكي للقانون والعدالة من الأمم المتحدة التحقيق في تلك القرارات التركية التعسفية، موضحا أن انتهاك حرية القس الأمريكي يعد انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.



وأوضح الموقع أن الحكومة التركية عليها تعويض القس عن احتجازه وشطب سجله الجنائي وإعطاؤه حقوقه وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن لجنة الأمم المتحدة لاحظت تزايد أعداد المسيحيين المستهدفين من قبل تركيا في السنوات الأخيرة.



كانت محكمة تركية أصدرت قرارا في أكتوبر الماضي بإطلاق سراح برونسون الذي كان رهن الإقامة المنزلية الجبرية، ما أنهى سنوات احتجازه التعسفية، وأشاد ترامب وقتها بالإجراء التركي.