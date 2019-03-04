طريقة علاج تخلصك من الدوالي بدون أدوية

يعاني العديد من الأشخاص من دوالي القدم والتي يحاول الكثير علاجها بشتى الطرق وقد قدمت خبيرة التغذية مني الديب على صفحتها الشخصية بالفيس بوك طريقة طبيعية تعمل على علاجها وتهدئتها وذلك من خلال خلط زيت الزنجبيل مع زيت الخردل.



الطريقة :

بعد خلط المكونات يدهن بهم على المكان المراد من أسفل الى أعلى مرتين يوميا كما يجب على المريض شرب كأس شاي من عشبة البردقوش بعد الغداء والعشاء يوميا حتى تنتهي المشكلة.

