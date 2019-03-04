أحمد مرتضى يعلق على تهنئة مجدي عبد الغني للأهلي

علق أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، على تويتة لـ مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هنأ فيها جماهير الاهلى بعد فوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، على بتروجت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.





وكتب مجدي عبد الغني قائلًا: «بالأربعة يا حبيبي بالأربعة».





ورد عليه أحمد مرتضى، عبر نفس موقع التواصل قائلا: "مع احترامي هل يجوز أن يعلق كابتن مجدي على فوز الأهلي رغم أنه يمثل اتحاد الكرة الذي ينظم المسابقة".





وفاز الأهلي على بتروجت برباعية نظيفة ليرفع رصيده للنقطة 51 محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة.