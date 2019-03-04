خبير تكنولوجيا : الأخبار المزيفة أزمة يعاني منها العالم .. فيديو

قال المهندس مصطفى أبو حمزة خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الأخبار المزيفة منتشرة فى جميع دول العالم والجميع يعانى منها، موضحًا ان المواقع الإخبارية هدفها الأساسى هو "الترفك" ولذلك تقوم بنشر أخبار زائفة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي، أن الاخبار المزيفة يتم استخدامها سياسيا رغم أنها بدأت بهدف اقتصادي.



وكشف أن هناك أكونتات فيك تقوم بنشر الأخبار من أجل تحصيل أعلى نسبة زيارات، وكشف أن هناك خبرا فى أمريكا حصل على 80 مليون مشاهدة .



وأشار إلى أن المواقع الاخبارية تعانى من مشكلة السبق الصحفي ولذلك نعاني من انتشار الأخبار غير الصحيحة.

