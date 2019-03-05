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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:14 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكونحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 14 18
شبين الكوم 13 18
طنطا 12 17
دمنهور 13 17
الإسكندرية 14 16
بلطيم 12 16
مطروح 10 17
السلوم 09 18
سيوة 11 19
بورسعيد 12 16
دمياط 11 16
الزقازيق 12 17
الاسماعلية 10 17
السويس 11 17
العريش 09 17
رفح 08 16
رأس سدر 11 19
نخل 04 16
نويبع 14 19
طابا 08 17
كاترين 02 11
الطور 10 21
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 11 22
مرسى علم 12 23
الفيوم 11 19
بنى سويف 10 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 08 21
قنا 08 22
الأقصر 09 24
أسوان 11 25
أبوسمبل 12 25
الوادى الجديد 06 24
شلاتين 14 28
ابو رماد 14 26
راس حدربة 15 26
حلايب 16 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 16 31
المدينة 13 26
الرياض 14 26
المنامة 18 22
أبوظبى 16 27
الدوحة 16 25
الكويت 12 24
دمشق 03 15
بيروت 13 17
عمان 05 12
القدس 06 12
غزة 12 17
بغداد 10 23
مسقط 20 25
صنعاء 09 25
الخرطوم 19 36
طرابلس 10 19
تونس 09 22
الجزائر 10 19
الرباط 11 20
نواكشوط 16 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة -01 13
اسطنبول 06 13
اسلام اباد 08 21
نيودلهى 11 24
جاكرتا 23 31
بكين 03 16
كوالامبور 24 34
طوكيو 09 14
أثينا 09 17
روما 06 18
باريس 07 12
مدريد 07 17
برلين 04 13
لندن 06 11
مونتريال -13 -03
موسكو 01 03
نيويورك -08 03
واشنطن -06 04


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