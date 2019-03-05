نيفين جامع: مشروع دعم التصدير يحقق نتائج إيجابية

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ينفذ "مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير"، لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق خارجية، وكيفية التصدير، بغرض الوصول للعملاء خارج القُطر المصري، مما يزيد من فرص التنافسية للمنتجات، وكذلك فرص التشغيل.



وأضافت " جامع" في تصريحات لها أن الحكومة مهتمة تطوير ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة وفتح مجالات متعددة لدعم صناعات ومنتجات جديدة والنهوض بها من أجل التصدير، وهذا يأتي في أولويات القيادة السياسية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقدرته على زيادة الموارد من النقد الأجنبي وفتح أسواق خارجية وإتاحة فرص عمل جديدة.



وأوضحت أن مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير أعد جيلا جديدا من الشباب المؤهل للعمل في مجال التصدير والتجارة الخارجية قادرين على العمل بالشركات المصرية التي لديها منتج صالح للتصدير، لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال هذا البرنامج الذي من شأنه الارتقاء بالعنصر البشري العامل في مجال التصدير، حيث تم من خلاله تدريب 530 شابا وفتاة لإعدادهم كـ"أخصائي تصدير"، وتم إيجاد فرص عمل لائقة لـ246 منهم بالشركات المناسبة.

