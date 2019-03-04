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أخبار العالم

الإعلام الأمني العراقي يعلن استهداف مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة وتدميرها

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن استهداف مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن الإعلام الأمني في بيان قوله إنه : "بناءً على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي"، موضحًا أنه "تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

وأضاف أن "قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة خرجت على الفور إلى صحراء كبيسة، وتبين قتل ثمانية إرهابيين دواعش وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة ناسفة وعبوات ومواد غدائية".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للإرهابيين في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار، حيث تؤدي تلك الضربات الى تدمير المواقع والحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.

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