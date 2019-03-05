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اقتصاد

الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق برنامجا لخلق فرص عمل للنساء في مصر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامجا لدعم المرأة بمصر، عبر تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال للنساء في مجال الطاقة الخضراء.

ويهدف البرنامج، الذي أطلق خلال مؤتمر تم تنظيمه في القاهرة اليوم الاثنين، إلى تحديد ومعالجة الحواجز الرئيسية التي تعرقل تنمية اقتصاد الطاقة المتجددة في المنطقة.

وأشار البنك الأوروبي إلى أن برنامج دعم الطاقة المتجددة وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في مصر، يعد أحد جوانب مبادرة التعاون الفني المشتركة التي تبلغ تكلفتها 7 ملايين دولار أمريكي، ويشارك في تمويلها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تكامل سياسات وتخطيط الطاقة المتجددة لدعم البلاد في تحقيق هدفها المتمثل في توليد الطاقة المتجددة، بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2022، و 42 في المائة بحلول عام 2035.

ونوه البنك بأنه في بلد من أسرع البلدان نموًا في السكان على مستوى العالم، شهدت مصر زيادة سريعة في الطلب على الطاقة خلال السنوات الأخيرة، ولتلبية تلك الحاجة، حددت مصر معنا زيادة قدرة البلاد في توفير الطاقة المتجددة كأولوية استراتيجية، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يخلق قطاع الطاقة المتجددة المصري فرص عمل جديدة، مما يمثل فرصة كبيرة للنساء لتوسيع مهاراتهن والمشاركة في قطاع عالي القيمة وعالي النمو.

ويسعى البرنامج إلى تحديد التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في القطاع وعدم التوافق المحتمل للمهارات، وسيعمل مع الأطراف المعنية في مصر للتغلب على هذه القضايا.

وقال البنك إنه نظرا إلى أن الأسواق سريعة النمو توفر فرصًا متعددة للابتكار وريادة الأعمال لتزدهر، سيركز البرنامج بشكل محدد على النظر في تأثير مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وسيشمل ذلك توصيات بشأن سبل تسهيل دخول عدد أكبر من الشركات الصغيرة الناجحة التي تقودها المرأة في هذا القطاع.

ويرجع هذا النهج إلى التزام كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر بإدماج مبادرات النوع الاجتماعي في استثماراته ومشاريعه.

ويُعد صندوق المناخ الأخضر أول آلية لتمويل المناخ تتضمن اعتبارات للمساواة بين الرجال والنساء في دورة مشاريعه منذ البداية، واعتمد البنك أول استراتيجية من نوعها على الإطلاق لتعزيز المساواة في عام 2015 والتي تنص على تعزيز السياسات والممارسات التي تسهم في بناء اقتصادات مستدامة ومنصفة بين الجنسين.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز ممولي مشاريع المناخ في المناطق التي يعمل بها، حيث استثمر ما يقرب من 30 مليار يورو في مشاريع التحول الاقتصادي الأخضر منذ عام 2006، واستثمر 5.2 مليار يورو في الطاقة المتجددة.

وخصص البنك أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا في مصر، بما في ذلك 16 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة، عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

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