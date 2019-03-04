اقتصادية البرلمان توضح سبب وقف العملات المدون عليها نصوص

أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، بمنع تداول أي تعاملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، مشيرًا إلى أنه قرار هام لمواجهة هذه الأفعال التي قد تتحول إلى ظاهرة.



وقال "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن استخدام هذه العبارات النصية في أغراض سياسية، يؤدي لتحول هذه الأفعال لظاهرة، وبالتالي تفقد العملة قيمتها، مضيفًا: العملة لها قيمة خاصة، وتغير شكلها من خلال كتابة نصوص يفقدها صلاحيتها.



أضاف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن العملات الورقية كان يكتب عليها بشكل فكاهي، ألا وتم تحويل الأمر إلى ظاهرة، ولأغراض سياسية، تبثها قنوات الإخوان في تركيا، فإن الأمر سيكون خطيرا.



وأصدر البنك المركزي المصري، بيانًا يحذر فيه من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وشدد «المركزي»، اليوم، الاثنين، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.