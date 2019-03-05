توزيع 1000 قطعة ملابس بالمجان على محدودي الدخل بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تنظيم معرض للملابس الجاهزة وتوزيع 1000 قطعة ملابس بالمجان على محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وذلك بمقر جمعية الغد المشرق بمركز فاقوس.





وأضاف المحافظ أن تلك المعارض تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط والتصدي لإرتفاع الأسعار وتوفير المنتجات من الملابس للأسر الأكثر إحتياجا مشيرًا إلى ضرورة تنفيذها بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة والوصول للفقراء من أبناء المحافظة بالأماكن البعيدة والمحرومة.





ومن جانبه فقد أكد محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إنه تم إفتتاح معرض للملابس الجاهزة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان بحضور الدكتور عادل عبدالمجيد رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشرقية وذلك بمقر جمعية الغد بمركز فاقوس.



