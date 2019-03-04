الجمارك تناقش آليات تطوير الخدمات مع البريد



وذكرت المصلحة في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش وضع آلية لميكنة الإقرار الجمركي 23/22 C N الخاصة بالعمل بجمارك الطرود البريدية وحل مشكلة تأخير نتائج تحاليل العينات والإسراع فى تجهيز المبنى الجديد للهيئة بمطار القاهرة.





عقدت مصلحة الجمارك المصرية اليوم ،بمقرها بوزارة المالية، لقاء مع المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، لبحث سبل الشراكة بين الجانبين ضمن إجراءات اعادة هيكلة دورة و تطوير الإجراءات الجمركية والربط الإلكتروني مع الهيئة لتحسين مستوى الخدمات الجمركية والبريدية بسرعة ويسر.شارك بفعاليات اللقاء كلا من المهندس إسلام قنديل، نائب رئيس الهيئة البريد لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهلال توفيق مسعد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية ، أحمد شحاتة، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، وعاطف إبراهيم، مدير عام الاتصالات الداخلية بالمصلحة ،منى أنور، رئيس قسم الاتصالات والمهندس إسلام قنديل، نائب رئيس الهيئة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.