تكريم ماجدة موريس فى مهرجان المرأة للأفلام القصيرة

قرر مهرجان المراة للافلام القصيرة أن يكرم الناقدة ماجدة موريس ضمن فعاليات الدورة الثالثة والتى تنطلق الاحد المقبل.



وقد تم اختيار الناقدة الكبيرة لما لها من دور ريادي في عالم النقد الفني ومن المقرر أن يتم تسليم درع التكريم وتوزيع الجوائز في نفس اليوم بعد انتهاء عروض المهرجان السينمائية.



يشارك بهذه الدورة عدد كبير من الافلام السينمائية القصيرة والتي تختص بشكل كبير بقضايا المرأة أو يكون العنصر النسائي من صناعها وسيتم عرض الأفلام بحضور أعضاء لجنة التحكيم وهم الكاتبة الأمريكية جينيفر فيليبس والفنانة شيرين الطحان ومدير التصوير هيثم حسني.

