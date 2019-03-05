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محافظات

حملات تفتيشية على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بالشرقية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:01 ص
أدوية بيطرية
أدوية بيطرية
محمد الطحاوي
اكد الدكتور "اشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتدوال الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطينن وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأضاف"توفيق" انه قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية .

واشار مديري مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن الحملات قامت بالمرور على ( 12 ) ( عيادة بيطرية - مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية – مصنع للأدوية - مخزن أدوية - سيارة نقل وتوزيع أدوية بيطرية ) ، و قامت بتحرير ( 9 ) محاضر مخالفة وضـبط (1546 عبوة ) لـ ( 51 صنف ) دواء بيطري مخالفة ( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا ) ، وذلك خلال شهر فبراير 2019م ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة وإتخاذ مايلزم قانونًا.

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