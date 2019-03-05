مروة ناجي تحيي ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. الجمعة

تحيى المطربة مروة ناجى حفلا غنائيا ضخما فى درا الأوبرا على المسرح الكبير حيث تشارك فى احتفالية ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و التى من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل.





من ناحية أخرى قد انتهت مروة ناجى من تسجيل أغنية جديدة على طريقة "السينجل" تحمل اسم "جرحك بإيديك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوت خالد رؤوف والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



