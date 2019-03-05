مروة ناجي تحيي ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. الجمعة

تحيى المطربة مروة ناجى حفلا غنائيا ضخما فى درا الأوبرا على المسرح الكبير حيث تشارك فى احتفالية ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و التى من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل.
من ناحية أخرى قد انتهت مروة ناجى من تسجيل أغنية جديدة على طريقة "السينجل" تحمل اسم "جرحك بإيديك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوت خالد رؤوف والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن مروة ناجى حاليا تشارك في مسرحية "سيرة الحب" من تأليف أيمن الحكيم، وبطولة المطرب محمد الحلو، سمية درويش، مجدى صبحى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خلى، أحمد الشريف، هانى عبدالهادى، أحمد الأمير، رشا سامى، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، وإخراج عادل عبده.