ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مروة ناجي تحيي ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. الجمعة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحيى المطربة مروة ناجى حفلا غنائيا ضخما فى درا الأوبرا على المسرح الكبير حيث تشارك فى احتفالية ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و التى من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل. 

من ناحية أخرى قد انتهت مروة ناجى من تسجيل أغنية جديدة على طريقة "السينجل" تحمل اسم "جرحك بإيديك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوت خالد رؤوف والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. 

يذكر أن مروة ناجى حاليا تشارك في مسرحية "سيرة الحب" من تأليف أيمن الحكيم، وبطولة المطرب محمد الحلو، سمية درويش، مجدى صبحى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خلى، أحمد الشريف، هانى عبدالهادى، أحمد الأمير، رشا سامى، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، وإخراج عادل عبده.

ترشيحاتنا

ظريف يكشف سبب استقالته المفاجئة من وزارة الخارجية

دلال عبد العزيز تتزوج من عادل إمام في فلانتينو

شاهد .. راعي يسحق أسفل فيل حتى الموت

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

الإرهابي محمد ناصر يحرض على قتل الضباط ..فيديو

عمرو أديب محذرا: اغسلوا الفراخ كويس اليومين دول.. فيديو

استشاري أمني: يناشد المصريين بحذف ذلك التطبيق من مواقع التواصل الاجتماعي

سوق السيارات المستعملة.. أسعار سانج يونج تيفولي الصيني بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي اليوم..صور

بقرار مفاجئ.. الولايات المتحدة توجه صفعة قوية لتركيا

سعد الصغير يروي قصة مثيرة عن والدته.. فيديو

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تحرف النصوص القرآنية للوصول للسلطة
فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎
إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟