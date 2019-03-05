تجديد حبس عاطل قتل زوجته وأصحابه بتهمة اغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور



جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 متهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهام احدهم بقتل زوجته والباقين باغتصاب صديقتها، واستعجلت النيابة قرار ضبط احضار 2 هاربين.



كانت أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بقتل زوجته عقب اطلاق الرصاص عليها واغتصاب اصدقائه لصديقتها بمنطقة كفر طهرمس، كما امرت بضبط واحضار 2 هاربين.



وكشفت التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور ان القتيلة تزوجت من شاب عرفيا منذ 3 أشهر واثناء عودتهما من الاسكندرية تشاجرا فيما بينهما فلجأت المجني عليها لصديقتها واقامت بشقتها بكفر طهرمس وعندما توجه لزوجها لمصالحتها تجددت المشاجرة بينهما ما دفعه لاطلاق الرصاص عليها من طبنجة صوت كانت بحوزته.



اضافت التحقيقات والتحريات ان طلقات الطبنجة "بلي حديد" اصاب المجني عليها في وجهها ما ادي لاصابتها بالشلل ونزيف حادث، مكث الزوج بجانب زوجته واستعان ب 3 من اصدقائه الذين حضروا وقاموا باخراج البلي من وجهها الا ان حالتها ظلت سيئة واثناء تواجد اصدقاء الزوج شاهدوا صديقة الزوجة فقفزت الي ذهنهم فكرة اغتصابها بالقوة مستغلين انشغال صديقهم مع زوجته المصابة وعدم تواجد من ينقذ الفتاة منهم فقاموا بمحاصرتها وتجريدها من ملابسها عنوة تحت صرخاتها واستغاثتها الا ان احدا من الجيران لم يسمعها وقاموا بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيا ثم فروا هاربين برفقة الزوج.



بعد مرور قرابة 10 ساعات علي الحادث ومع ازدياد حالة الزوجة المصابة سوء نتيجة النزيف استعانت الصديقة بالجيران لنقلها لمستشفي ام المصريين وابلغت الشرطة بتعرض الزوجة لاطلاق النيران من زوجها علاوة علي قيام اصدقائه باغتصابها وهتك عرضها.



تمكنت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والرائد كريم عبد الرازق معاون المباحث من القاء القبض علي 3 متهمين وتمت احالتهم للنيابة العامة للتحقيق.



وامرت النيابة بحبس الزوج 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحبس اصدقائه 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة القتيلة لتحديد سبب الوفاة وعرض المجني عليها الثانية علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من اصابات جراء التعدي الجنسي عليها.

