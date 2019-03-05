رشيد.. حكاية ميناء تاريخي زادت قوته بعد بناء القاهرة

تتميز مدينة رشيد بتاريخها الوطنى وتراثها المعمارى والزخرفى الفريد، وتعتبر متحفا كبيرًا مفتوحا للعمارة الإسلامية، حيث إن رشيد تعتبر المدينة الثانية فى مصر بعد مدينة القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية الموجودة بها.



د. محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، كشف لنا تاريخ المدينة، حيث قال إن رشيد تقع على الضفة الغربية لفرع رشيد، عند مصب النيل فى البحر المتوسط على مسافة 65 كم تقريبًا من شمال شرق الإسكندرية، وقد كان لهذا الموقع الإستراتيجى منذ أقدم العصور أهمية خاصة.



وعندما فتح عمرو بن العاص مصر سنة 21 هـ/ 641م كانت رشيد معروفة بنفس هذا الاسم، إلا أنها لم تكن ذات أهمية تذكر بين موانئ مصر حينذاك، ولكن بعد بناء القاهرة سنة 359 هـ/ 969م ضعف المركز التجارى للإسكندرية، وأصبحت لرشيد أهمية كبرى فى هذا الميدان مما كان له أكبر الأثر فى نموها وازدهارها من جديد.



وفى العصر المملوكى زادت العناية برشيد، فقد أنشأ بها السلطان قايتباى سنة 877 هـ/ 1472 م قلعة كبيرة عـرفـت باسمـه وبنـى حولها سورا لحمايتها، كما قام السلطان الغورى بعد ذلك سنة 922 هـ/ 1516م ببناء سور للمدينة على شاطئ البحر وأقام عدة أبراج لحمايتها.



وكان لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى القرن 9 هـ/ 15م أكبر الأثر فى اضمحلال رشيد بعد أن تحولت التجارة عنها إلى جنوب أفريقيا، وازدادت العناية برشيد مرة أخرى بعد فتح العثمانيين لمصر سنة 923 هـ/ 1517م، وأصبحت أهم ثغورها ووصلت إلى أوج ازدهارها العمرانى بما شيد فيها من مساجد ومنازل وحمامات وطواحين وقلاع وبوابات باقية حتى الآن.



وفى أيام الحملة الفرنسية على مصر نالت رشيد شهرة كبيرة،خاصة بعد العثور على حجر رشيد داخل قلعة قايتباى، والذى كان له الفضل الكبير فى الكشف عن الحضارة المصرية القديمة،بعد فك رموزه عن طريق العالم الفرنسى شامبليون.



وبـدأ نجم رشيد فى الأفول مرة أخرى بعد حفر ترعة المحمـوديــة سنـة 1235 هـ/ 1819م وتحول الملاحة إلى الإسكندرية، وفى العصر الحديث ضرب أهل رشيد المثل فى البطولة والبسالة،حيث شهدت عدة معارك دامية.



وكان أهمها المعركة التى خاضها أهل رشيد ضد الغزو الإنجليزى بقيادة فريزر سنة 1222 هـ/ 1807م، وكان لعلى بك السلانكلى محافظ المدينة آنذاك دور عظيم فى الدفاع عنها ببسالة حتى دحرت الغزاة وردتهم على أعقابهم.