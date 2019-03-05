حبس سائق لاتهامه باحتجاز موظف وإكراهه على توقيع ايصال أمانة بالأميرية

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري مع لاتهامه، فى واقعة احتجاز موظف وإكراهه على توقيع إيصال أمانة لخلافات مالية بينهما بالاميرية.





وكان قسم شرطة الأميرية تلقى بلاغا من موظف قرر بتضرره من سائق ، لقيامه بالتعدى عليه وإحتجازه داخل شقة كائنة بدائرة القسم (ملك المجنى عليه ومستأجرة للمشكو فى حقه) وإجباره على التوقيع على إيصال أمانه على بياض كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهما.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه وبحوزته ( إيصال على بياض ممهور بتوقيع المجنى عليه ، السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).



