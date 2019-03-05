سينما زاوية تعرض فيلم The Guilty

تعرض سينما "زاوية" في وسط البلد يوم الأربعاء المقبل، الفيلم الدنماركي "The Guilty" للمخرج جوستاف مولر.



حصد الفيلم عددا من الجوائز عند عرضه منها جائزة الجمهور فى مهرجان "روتردام" وصاندا رشحته الدنمارك لتمثيلها في مسابقة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.



تدور أحداث الفيلم حول شرطي سابق يعمل في شرطة النجدة كوسيط هاتفي، يجيب في أحد الأيام على اتصال طارئ من امرأة تعرضت للاختطاف، وحين ينقطع الاتصال بشكل مفاجئ، يبدأ البحث عن المرأة وخاطفها، ويدخل في سباق مع الزمن من أجل إنقاذ المرأة، إلا أنه يكتشف لاحقًا أنه يتعامل مع جريمة أكبر بكثير ما ظن في البداية.

