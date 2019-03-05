ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبيرة: العملة الوطنية جزء من كيان الدولة وتأمينها مسئولية البنك المركزي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد
قالت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية، إن المحافظة علي العملة الوطنية من ناحية تأمينها وإصدارها وخروجها بالشكل يعتبر جزءا من مهام ومسئولية البنك المركزي المصري.

وأوضحت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الكتابة علي النقود تعتبر تصرفا غير حضاري خصوصا أن الدول المتقدمة لا يوجد بها مثل تلك التصرفات، إذ أن العملات الوطنية علي مختلفة إصداراتها وفئاتها تعامل معاملة العلم الوطني للدولة ومن ثم فإن عملية الكتابة عليها تمثل امتهانا شديدا لها.

وأضافت أن عملية الكتابة على العملة تفقدها شكلها وقيمتها ومن ثم يعد نوعا من الاساءة للدولة، مطالبة البنك المركزي المصري بضرورة احكام الرقابة علي تلك التصرفات المسيئة لكيان الدولة المصرية و التي تنتقص من هيبتها. 

وحذر البنك المركزى من تداول أى عملات ورقية مدون عليها أى عبارات نصية، مشددا علي عدم قبولها في المعاملات.

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يتغزل في فوز الأهلي على بتروجيت: بالأربعة يا حبيبي بالأربعة

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على بتروجت: العودة إكتملت

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

القانون لا يحمي المغفلين .. رجال أعمال وسيدات نصبوا على أهالي الأقصر واستولوا على 78 مليون جنيه

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاسارتي مدرب الأهلي

لطفي لبيب يفجر مفاجآت عن فيلم السفارة في العمارة.. فيديو

التحقيقات : الزوج قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها.. حبس 3 متهمين والبحث عن 2 آخرين في حادث بولاق

اقتصاد يتهاوى وإفلاس على الأبواب.. أردوغان يلملم جراح تركيا

دار الإفتاء تحسم الجدل في حكم قتل الكلاب الضالة

ياسمينا العلواني: الأهلي زي الدولار.. والدوري أهلاوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد
إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو
500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟