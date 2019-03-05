خبيرة: العملة الوطنية جزء من كيان الدولة وتأمينها مسئولية البنك المركزي

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية، إن المحافظة علي العملة الوطنية من ناحية تأمينها وإصدارها وخروجها بالشكل يعتبر جزءا من مهام ومسئولية البنك المركزي المصري.





وأوضحت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الكتابة علي النقود تعتبر تصرفا غير حضاري خصوصا أن الدول المتقدمة لا يوجد بها مثل تلك التصرفات، إذ أن العملات الوطنية علي مختلفة إصداراتها وفئاتها تعامل معاملة العلم الوطني للدولة ومن ثم فإن عملية الكتابة عليها تمثل امتهانا شديدا لها.





وأضافت أن عملية الكتابة على العملة تفقدها شكلها وقيمتها ومن ثم يعد نوعا من الاساءة للدولة، مطالبة البنك المركزي المصري بضرورة احكام الرقابة علي تلك التصرفات المسيئة لكيان الدولة المصرية و التي تنتقص من هيبتها.



