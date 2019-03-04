ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: لم أناقش إلغاء مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية مع كيم جونج أون

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يناقش إلغاء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أثناء لقائهما في هانوي الأسبوع الماضي، في دفاع عن قراره بإلغاء المناورات.

وقال ترامب - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "التدريبات العسكرية، أو الألعاب الحربية كما أسميها، لم تُناقش أبدًا في اجتماعي مع كيم جون أون .. أخبار مزيفة "، مضيفًا "اتخذت هذا القرار منذ مدة طويلة لأن إقامة تلك الألعاب يكلف الولايات المتحدة الكثير خاصة وأننا لا يتم تعويضنا عن تلك التكلفة الضخمة".

وكان البنتاجون أعلن، السبت الماضي، إلغاء التدريبات السنوية مع كوريا الجنوبية التي تقام كل ربيع، مشيرا إلى أن البلدين اتخذا القرار من أجل تقديم مساحة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

ظريف يكشف سبب استقالته المفاجئة من وزارة الخارجية

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

تعليق ناري من تامر أمين على منع تداول العملات المدون عليها.. فيديو

دار الإفتاء تحسم الجدل في حكم قتل الكلاب الضالة

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لجنة مسابقات الجبلاية: أين العدل؟.. فيديو

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين حول قراءة العدادات.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي

اقتصاد يتهاوى وإفلاس على الأبواب.. أردوغان يلملم جراح تركيا

إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

التلفزيون المصري يعرض فيديو لـ القرضاوي يحرض على القتل.. شاهد

الإرهابي محمد ناصر يحرض على قتل الضباط ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد
إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو
500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟