ترامب: لم أناقش إلغاء مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية مع كيم جونج أون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يناقش إلغاء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أثناء لقائهما في هانوي الأسبوع الماضي، في دفاع عن قراره بإلغاء المناورات.



وقال ترامب - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "التدريبات العسكرية، أو الألعاب الحربية كما أسميها، لم تُناقش أبدًا في اجتماعي مع كيم جون أون .. أخبار مزيفة "، مضيفًا "اتخذت هذا القرار منذ مدة طويلة لأن إقامة تلك الألعاب يكلف الولايات المتحدة الكثير خاصة وأننا لا يتم تعويضنا عن تلك التكلفة الضخمة".



وكان البنتاجون أعلن، السبت الماضي، إلغاء التدريبات السنوية مع كوريا الجنوبية التي تقام كل ربيع، مشيرا إلى أن البلدين اتخذا القرار من أجل تقديم مساحة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.