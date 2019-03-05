كاميرات المراقبة تكشف هوية لص سرق منقولات شقة في 15 مايو

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بمنطقة 15 مايو.





وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغا من محاسب بالمعاش قرر بأنه عقب قيامه بنقل الأثاث والمنقولات الخاصة به من منطقة البساتين إلى محل إقامته بدائرة القسم، إكتشف فقده سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش "مرخصة له" ، وكذا شاشة تليفزيون).





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ( سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ).





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه.



