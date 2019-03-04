عمرو أديب: الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة .. فيديو

حذر الإعلامي عمرو أديب من تحول فيروس إنفلونزا الطيور وظهور نوع جديد منه، مشيرا إلى أن الفيروس ضعيف ويمكن قتله والتغلب عليه بسهولة مع درجة غليان 65 مئوية ويموت.



وأضاف أديب فى حواره لبرنامج "الحكاية"، أن الأيام القادمة تشير الأرصاد إلى أن الجو لم يتحسن، وهناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة.



وتابع أنه يجب إحضار الفراخ من أماكن مضمونة وغسلها بشكل جيد، ولا يجب أن يكون فقط نصف سوى وخلاص.