سوزان نجم الدين: أنا إنسانة محجبة من داخلى

علقت الفنانة سوزان نجم الدين، على انتقاد إطلالتها ووصفها بالجرأة قائلة: "أنا إنسانة محجبة داخليا أكثر من الخارج، وبحترم الناس وبحب عملي والدين احترام".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية " one"، :"بعض الأشخاص يحكمون على سوزان نجم الدين من الملابس التي أقوم بارتدائها ، ولكن أنا على اقتناع أن الإسلام من الداخل وليس من الخارج".



وأوضحت أنها ضد عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير في الوقت الحالي معلقة: "مش بلجأ لعمليات التجميل، وبحب الناس تشوفني علي الحقيقية ".



