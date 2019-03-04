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سوزان نجم الدين: أنا إنسانة محجبة من داخلى

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:50 م
الفنانة سوزان نجم
الفنانة سوزان نجم الدين
حسام الحارتي
علقت الفنانة سوزان نجم الدين، على انتقاد إطلالتها ووصفها بالجرأة قائلة: "أنا إنسانة محجبة داخليا أكثر من الخارج، وبحترم الناس وبحب عملي والدين احترام".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية " one"، :"بعض الأشخاص يحكمون على سوزان نجم الدين من الملابس التي أقوم بارتدائها ، ولكن أنا على اقتناع أن الإسلام من الداخل وليس من الخارج".

وأوضحت أنها ضد عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير في الوقت الحالي معلقة: "مش بلجأ لعمليات التجميل، وبحب الناس تشوفني علي الحقيقية ".

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